"La primera semana no pude salir porque estaba muy mal anímicamente, pero ya estoy haciendo mi vida normal como siempre. Nadie me dijo nada en la calle, pero en algunos lugares notaba que me miraban mucho, igual no pasó nada”, contó en diálogo con Teleshow Benítez, quien realizó una demanda civil por supuesto “hostigamiento y maltrato psicológico”, y otra laboral por presuntas irregularidades, como el pago en negro de parte de su salario.