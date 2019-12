También, aseguró que hubo ”muchas situaciones raras" porque a Pampita "siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”. Y recordó un episodio sucedido en 2017 en el que la modelo la acusó a ella y otra empleada de la desaparición de una llave de la caja fuerte del banco. “Yo en ese momento estaba embarazada y no pude hablar. Mi compañera le dijo que no podía acusarla sin pruebas. (Pampita) empezó a agarrar cosas que tenía en la cartear y las tiraba: ‘¿Van a ir a robar el banco? Son tontas, ahí hay cámaras’, nos decía. Yo me agarré mis cosas y me fui a mi casa. Al día siguiente perdí mi embarazo”. Ese fue el segundo embarazo que Viviana perdió en poco tiempo, y lo relaciona directamente con su trabajo en la casa de Ardohain. “El médico me dijo que podía ser por el estrés”, dijo.