Pampita vivió ayer uno de sus días más agitados. Desde que comenzó la denuncia de Benítez, la modelo pasa por sus horas más críticas. Así fue como a la tarde, durante la realización de su programa Pampita Online, la conductora se quebró en llanto, asegurando que se sentía traicionada: “Soy excelente madre, soy excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. La gente dice que ‘los juicios laborales los ganan los empleados’. ¡No me importa si la ley no me da la razón! Yo me voy a defender. Estoy en un país donde hay democracia, hay ley, hay Justicia. ¡Lo voy a intentar! No voy a arreglar ni un peso porque esta es la verdad y no me importa cómo se maneja el resto”, sostuvo la modelo. “Yo tengo las pruebas y la conciencia tranquila. Yo sé quién soy, nadie va a decir una mentira”, agregó. Y señaló que no pudo radicar su denuncia contra Viviana: “El juez que me corresponde está de licencia y no pudimos hacer el bozal legal”.