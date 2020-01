“Mi sueño era conocer Disney, me voy con éste”, comentó haciendo alusión a su primer marido. “Vamos a Disneylandia, llegamos, primer juego. Yo fascinada, salgo del primer juego, le digo vamos a otro, vamos a otro, y él me dice esperá que me entró una basurita en el ojo”, continuó. “Me dice no puedo más, vamos a la urgencia. Fuimos a la emergencia del parque y me dicen no, vamos a tener que ir a un hospital, y dónde queda, a dos horas. En la ambulancia estábamos Pluto (risas), yo de Luna de Miel, llegamos al hospital y yo digo ‘por lo menos que pierda un ojo’", narró ella.