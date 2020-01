“Nosotros tenemos el deseo profundo de hacer la película, sobre eso hemos charlado mucho. El deseo está pero hay que combinar y coordinar para que eso se pueda hacer posible en función con los tiempos. Gracias a dios todos estamos trabajando. Hoy por hoy lo que tenemos es ganas de hacer la película”, había dicho Martín Seefeld el año pasado. Por esos días, Peretti contó: “Yo me he juntado con Damián (Szifron) muchas veces para ver qué idea podemos meter en Los simuladores en el formato cinematográfico que no es lo mismo que la televisión. Él tiene alguna idea, pero no la concretamos porque está muy ocupado”.