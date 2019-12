“¿Te gustaría que volviera con ella?”, le preguntó Luis Piñeyro a Salazar, quien está reemplazando a Pampita en su ciclo. “No pasa por si me gusta a mí -respondió Luciana, algo incómoda-. Yo no me meto con mis amigos. ¿Viste cuando a veces los amigos se meten a decir algo?”. Aunque hizo una salvedad: reconoció que una vez sí dejó su opinión. Lo hizo al principio de la relación entre Baclini y Cinthia. “Yo le conté una situación que había tenido, obviamente, porque eramos amigos; somos amigos. Le conté y después de eso, ya después... (no)". Pero, ¿qué le contó? Supuestos “comentarios desafortunados” que Fernández había hecho sobre Luciana. “(Eso) me llamó la atención. Pero después de eso, yo todo bien con ella. Después la invité al cumpleaños de mi hija (Matilda), aunque no era mi amiga. Lo hice por él, y por respeto a ella también. Si iba a haber prensa, me parecía correcto invitarla. Después, todo se desbarrancó".