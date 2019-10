En su rol de panelista de LAM, la bailarina dio a entender que Luli cobraba pos sus posteos políticos. “Es verdad: cobra, copia y pega", dijo con seguridad. Entonces, Salazar no dudó en pedirle a Ana Rosenfeld, que le iniciara acciones legales por lo que consideró una injuria. Y esto derivó en una discusión en vivo entre Cinthia y Baclini, cuando la joven lo increpó a su novio que contara que su amiga le había pedido que no le pagara los abogados para enfrentar esta demanda, y éste se limitó a decir: “Yo no me meto”.