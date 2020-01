Días atrás, Cinthia también se había mostrado angustiada pero por un motivo personal, al ver a su ex Martín Baclini con otra mujer en Punta del Este. “Yo me vi con Martín antes de que se vaya (a Uruguay) y pasó todo. Yo pensaba que íbamos a volver porque pasaron cosas. Hasta ahí voy a contar”, había explicado quien dijo que si bien no había habido ninguna declaración romántica o un “te amo”, ella se ilusionó tras dicho encuentro. “No sé qué pasó después de estar juntos hasta ahora, por eso digo que hay cosas que me desconciertan. Después veo otra realidad y que es obvio que me hacen llorar así. ¿Cómo le explico todo esto a la gente? No tengo ganas de explicar, y si tengo ganas de llorar, voy a llorar”.