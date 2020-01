En ese sentido, contó un reclamo que le hacen su marido, Ova Sabatini, y sus hijas, Oriana y Tiziana: “Yo me levanto y estoy ‘pum’ para arriba. A mis niñas las levantaba y decía: ‘¡Buenos días Tizianita! ¿Cómo está la reina de la casa?’ Las chicas me miraban… Oriana era como la de más fuerte personalidad, bajaba divina. La otra era más delincuente. Oriana bajaba con cara de traste. Y yo le decía: ‘Si no me quitas esa cara de culei te voy a llevar al psicólogo’. Era mi amenaza. Y me decía: ‘Vos hablás desde muy temprano’. Y yo le respondía: ‘Es que no me habla ninguno de los tres a la mañana’”.