Wanda Nara se mostró junto a sus cinco hijos, quienes llamativamente vistieron todos iguales para recibir en nuevo año. “Chau 2019 gracias por cumplirme todo lo que te pedí... 2020 no espero tanto ni te voy a pedir más que Salud y amor (que nunca nos falte ). Creo que soy afortunada en poder haber cumplido mi mayor sueño en la vida que es y fue ser madre (...) No hay secreto es sacrificio .. Nunca espere nada de nadie , el trabajo es independencia y la independencia te da la libertad de hacer de tu vida tu elección no esperes nada de nadie... tu vida es única, se libre. Feliz 2020 a todossssss”, escribió la mujer de Mauro Icardi. Mientras tanto, su hermana Zaira subió una foto junto a su marido Jakob von Plessen y su hija desde San Martín de los Andes, donde esperan la llegada de su segundo hijo.