“Es una mezcla perfecta de Santiago y Carmen, me emocionó verlo como un comediante”, dijo de su hijo de quien asegura que no está en pareja y descarta una relación sentimental con su compañera Mica Vázquez: “Los vi como compañeros. Se que él está solo. No quiere estar de novio ni tener compromisos. Está tranquilo y hoy está en paz. Quiere hacer una vida diferente a la de antes. Deseo que se enamore de quien quiera pero que sea feliz, y haga feliz a la otra persona, a él siempre le costó la fidelidad". Barbieri, sin embargo, asegura que le pide a Fede que quiere ser abuela: “Le digo que me de un nieto antes que no pueda caminar para llevarlo a Disney”, asegura entre risas.