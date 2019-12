En los 90 intentaron un acercamiento. Hopkins le pagó un curso de teatro en Nueva York, la llevó a vivir con él y su segunda esposa y le consiguió papeles menores en Tierra de penumbra y Lo que queda del día. Pero la armonía duró poco y el vínculo fraterno filial pasó de la categoría frágil a la de inexistente. Hoy padre e hija no mantienen relación y ella decidió cambiar su apellido por el de Harrison. El actor galés reconoció que no sabe nada de su hija desde hace más de veinte años ni siquiera dónde vive o si lo hizo abuelo o no. “La gente rompe. Las familias rompen y, ya sabes, tienes que seguir con tu vida. La gente hace elecciones. No me importa que sea en una u otra dirección. Tenemos una relación fría. La vida es fría”, declaró el actor en una entrevista en radio Times y agregó: “A los hijos no les gustan sus padres, no tienen que quererse entre ellos”.