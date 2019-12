— Yo solo disfruto trabajar. Si tenés la propiedad, si tenés el material y lo querés hacer está bien. Pero si no lo tenés y estás lidiando con eso, yo no lo haría. Porque si no lo vas a hacer bien, lo mejor es no hacerlo. Pero sí, te energiza el material. Yo estuve tras esta propiedad por cuatro años con diferentes estudios y tuve un trato para hacerlo algunos años atrás pero luego se cayó. Y dije voy a hacer un último intento y funcionó. Es la aventura de este negocio, no es rutina, es diferente todo el tiempo.