“Santiago estaba en coma (farmacológico), pero yo me di cuenta que él me escuchaba. Cada vez que yo le hablaba, las pulsaciones (del corazón) aumentaban, de 95 a 122. Él no podía no mover los párpados, pero yo sé que él me escuchaba todo lo que le decía yo y los hijos que se unieron por la pérdida del papá”, aseguró la actriz.