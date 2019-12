El epílogo fue anoche, cuando me fundí en un abrazo con Carmen durante el ultimo adiós a Santiago, quien falleció ayer. Recuerdo su estampa de galán aquel verano en Carlos Paz en los 80 cuando sedujo a su compañera; recuerdo su acompañamiento a Carmen cuando ella volvió a triunfar en la tele; recuerdo a ese director que me retaba en el escarnio y me enseñaba a pararme en escena, marcándole ya entonces a su hijo Federico la herencia que hoy desarrolla. Me tocó estar ahí, me toca estar aca, acompañando el dolor y rindiéndole homenaje a un grande de la escena. ¡Salud!