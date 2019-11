Considerada como “la Brigitte Bardot argentina”, Mimí se había consagrado como primera vedette junto a su hermana cuando dejó todo de lado para casarse con el empresario teatral Alberto Gonzalez, padre de sus hijos, Alberto y Gimena. En aquel momento, era considerada un verdadero ícono de belleza, pero ella asegura que no se daba cuenta de lo que generaba. “A mi regreso con José María Muscari, en 2015 con Extinguidas, recién me di cuenta de lo que fui. Porque venían hombres que me decían: ‘Fuiste el amor de mi vida'. Pero en aquel momento no se me acercaban”, contó la actriz. Y recordó la anécdota en la que su madre, que las acompañaba al teatro, las obligó a Norma y a ella a devolver un auto que les había regalado un admirador anónimo.