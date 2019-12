Es cierto que a la distancia, el comportamiento de estos jóvenes tenía mucho de “machos en manada”. A veces confundían seducción con acoso y si una chica no caía rendida a sus encantos no dudaban en molestarla por teléfono sea modelo, periodista, actriz o desconocida. En 1995, casi toda la pandilla filmó Don’s Plum, una película sobre un grupo de jóvenes de Los Ángeles. No había casi guión sino diálogos improvisados por los actores. El resultado fue una historia llena de conversaciones misóginas y groseras, tanto que cuando vieron el producto final, Maguire y Di Caprio lograron que la película no se distribuyera porque sería perjudicial para su carrera.