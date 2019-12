Una de las preguntas del programa que se emite por TyC Sports fue: “¿En qué momento dijiste ‘acá toqué fondo’?". El Diez no se guardó nada y abrió su corazón: “En el coma. Me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo tiraba la mano y no podía salir. Yo seguía en coma. Que nadie se ponga ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga, a mí me sacó Dalma”.