“Sí, las zapatillas del nene...”, continuó ella. El tenista, al escuchar que la mujer no reclamaba lo que ellos pedían, comenzó a los gritos. “¡Las pulseras, Gladys! ¡Las pulseras, carajo! ¡No me hagas calentar! Dejá de hinchar las pelotas porque te meto en cana. Hablale a tu sobrina, que no se haga la pelotuda porque la meto en cana también”, dice el ex tenista.