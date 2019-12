Durante la charla, le preguntaron por qué Ardohain la había elegido a Benítez como su dama de honor si supuestamente tenían tan mala relación. “Yo transmito lo que me dice mi cliente, efectivamente la relación no era muy buena. El hecho de que haya ido a un casamiento, que haya habido chats en nada modifica la relación privada entre Carolina Ardohain y mi cliente. Es decir, mi cliente no tenía opción de no concurrir a ese casamiento, mi cliente fue a trabajar como niñera a ese lugar en ese sentido. Hay una relación de poder importante entre Carolina Ardohain y mi cliente, no le daba opción en ese sentido. La relación víctima - victimario y los hechos, la privacidad que se denuncian no se alteran, no se deslegitima por la presencia de mi cliente en un casamiento sea como dama de honor o como cualquier invitada”, contestó Dávila.