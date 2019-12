“La Abuela” visitó a Susana: hablaron de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y le preguntó si tenía novio

En un constante ida y vuelta, Susana y Gasalla también hablaron de política, aunque la diva no quiso extenderse en profundidad sobre el nuevo Presidente de la Nación y la Vicepresidenta. “Él no me parece que sea Presidente, habla todo bajito”, dijo Gasalla. “Es su forma de hablar, la que tuvo siempre”, sentenció Susana. Pero Gasalla se refirió también a Cristina Fernández, de quien fue más crítico: “Viste que ella dice ‘Callate la boca’, ella hace bien en decirlo así”, aunque la conductora criticó su manera: “Debe ser brava, me parece que todo tiene un límite”.