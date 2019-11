“Siempre soñé que me iba a casar e iba a tener seis hijos, como mi tía”, dijo la entrevistada, en referencia a Evangelina, la mujer de Palito Ortega. Luego, aclaró entre risas: “Menos mal que no los tuve porque es una tarea ardua, y más que estoy sola”. Aunque, no descartó tener más hijos en un futuro: “Con pareja me encantaría. Tengo óvulos congelados y tengo cuatro embriones; me salieron todas nenas, no tengo ningún varón".