Sin perder la calma en ningún momento, Alfano dejó el celular y esperó a que su novio saliera del baño y no emitió palabra. “Él tenía esa cara de ángel, estaba en toalla, con un lomo...”, describió al actor, que quiso saber qué había pedido finalmente para comer. “Nada. Se me fue el hambre”, respondió la actriz, y explicó que “la venganza se come en plato frío”.