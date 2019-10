En el plano sentimental, Neumann no vive su mejor momento debido al conflicto tras su divorcio con su ex marido, Fabián Cubero. Hace un mes se quebró al aire en el programa Nosotros a la mañana, que conduce el Pollo Álvarez y donde ella trabaja como panelista. “Es insoportable levantarse todos los días y tener un temita. No quiero contar nada porque es horrible hablar del padre de tus hijas, una persona con la que compartiste 11 años y va a ser familia, le guste o no, el resto de la vida. Pero 24 horas con temas, trabas, volviéndote loca… ¡Es insostenible!”, afirmó antes de romper en llanto.