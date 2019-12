Durante la entrevista en la que recorrió su extensa carrera, el conductor mencionó su salida del espectáculo del productor, luego de no haber llegado a un acuerdo. "No me bajé de la temporada de Flavio", contestó el actor. El periodista agregó que a Mendoza no le había gustado lo que sucedió y que estaba molesto por la situación, y el capocómico respondió: "Bueno, se habrá enojado. Yo no me enojo".