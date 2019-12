Con mucho dolor, el hombre se sinceró: "Si le quedó algún deseo no lo va a poder concretar: esta vez es irreversible, no hay vuelta atrás. Lo sabemos. Cuando hablé con él le dije: 'Hiciste todo, ya está, soltá y andate en paz’”. Y agregó: “La vida dirá cuándo mi hermano partirá. El doctor dio dos informes el otro día, donde fue muy claro, y acá no es un tema de desconectar o no desconectar, acá nosotros ya le dijimos que puede partir en paz, pero nadie va a desconectar nada”.