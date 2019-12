No obstante, gracias a su enorme garra y el apoyo incondicional de su mujer, Carlín logró superar la prueba. Y, en el año 2001, pudo volver tanto al teatro como a la televisión. Es cierto que no había recuperado el cien por ciento de su movilidad. Sin embargo, haciendo gala de su profesionalismo, él lograba que esto no se notara al momento de salir a escena o grabar una ficción.