Eugenia y Francisco se conocieron a principios de 2018 gracias a Romeo, el perro de la actriz. "Quería que tuviera la experiencia de estar en una manada. No tenía ninguna intención con ningún hombre. Él no sabía mucho quién era yo, así que no me prestó mucha atención. Estuvimos mucho tiempo como amigos, como cuatro o cinco meses. No había tensión sexual, ni nada. Yo estaba en otro momento de mi vida, focalizada en otras cosas personales. Fue medio como dándose, hasta que nos dimos cuenta de la relación que teníamos”, había contado Tobal en su momento, al ser consultada por el comienzo del noviazgo.