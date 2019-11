—Sí, tuve muchos problemas con el alcohol hace un par de meses, porque yo no tomaba alcohol, y después descubrí que era un momento como adolescente también. Yo no tuve una adolescencia normal, no tuve 15, 16, 17, 18 años, no viví la vida de joda, nunca salía bailar, nunca me puse en pedo en un boliche, nunca me puse en pedo con amigos. Conocí el pedo de grande y fue divertido, pero me tuve que frenar un poco. Y para mí es fácil dejar las cosas, no tengo problema en dejar nada: dejé los problemas de la comida, dejé amigos que me hacían mal. No tengo problema en cortar las cosas. Tengo mucha fuerza de voluntad.