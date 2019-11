“Es muy fuerte lo que dijiste... Es más, en la propia declaración de Thelma Fardin, si ustedes tienen posibilidad de acceder, que incluso me parece que está por Internet, el punto de vista jurídico estrictamente, yo no sé qué es lo que va a opinar el día de mañana un tribunal oral, o un tribunal que tenga que en definitiva decidir sobre la situación en definitiva de Juan Darthés. Yo no me animaría a decir eso, sería más prudente”, concluyó.