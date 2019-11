Con esta decisión del fiscal de la causa, Burlando señaló que comienza una nueva etapa: “No confío en la justicia de Nicaragua. La fiscalía no escatimó errores ni decisiones irregulares en este proceso, quisieron desde siempre una verdad en una situación guiada al mal feminismo. Llevar a Juan a un proceso en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida. La situación de Nicaragua no es una situación que garantice justicia ni equilibrio ni equidad”.