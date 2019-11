—De manera natural te das cuenta de que hay ciertas miradas hacia el amor, miradas que tienen que ver con el paternalismo y con el machismo de las que uno probablemente haya sido rehén y haya participado de ellas. No está mal revisarse. Probablemente en mis canciones haya frases que pueden dar lugar a una lectura con la que no me siento cómodo. Eso siempre está, y no está mal asumir con naturalidad el lugar de dónde uno viene y esa deconstrucción que propone el feminismo hacía los hombres. No hace falta llevarse las manos a las cabezas y pensarlo como autocensura. Es algo natural que te incomode cantar ciertas cosas o decir otras. Aún cuando siempre me he sentido cercano y solidario a la lucha de las mujeres, eso no quita que uno haya tenido micro machismos en su vida cotidiana y de compositor, y revisarlo me parece saludable. Creo que hay que despojarlo de dramatismo. A veces hay una mirada acerca de que ahora no se va a poder decir nada. Sí se puede, se puede decir lo que se quiera pero siendo consciente. Cuando uno piensa en el futuro de nuestros hijos e hijas me tranquiliza ver la lucha de las mujeres en un mundo adverso, convulso, polarizado, en donde los pensamientos totalitarios parecen emergen cuando los creíamos enterrados. Veo a las chicas jóvenes ocupar las calles cada 8 de marzo y me parece que ellas marcan el camino. Son la primera línea de resistencia ante esos movimientos totalitarios e intolerantes. Uno no puede más que acompañar y celebrar el hecho de que tantas mujeres al día de hoy están señalando el machismo que aparece de manera transversal en todos los ámbitos de la vida, y también en la música.