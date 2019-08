—No es la primera vez que lo hago: lo he hecho ya en varias películas y también como gestor con las cinco salas de teatro que tengo en Chile (junto a Gonzalo Valenzuela). He sido un un generador de espacios, de proyectos, de incentivos, y siempre priorizando contar buenas historias. Pensando también en la calidad, el tipo de trabajo y los grupos. Creo que en ese sentido no soy un multitalento: no me siento a escribir, luego a dirigir y a actuar sino que armo equipos. Soy un armador de equipos, distingo y valoro las diferentes áreas, desde el director pasando por los actores, los técnicos; pasando también por un periodista que va a comunicar lo que hago. El actor Benjamín ve al productor como un armador.