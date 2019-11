“Hubo una versión de una periodista que dice que los vecinos escucharon gritos en la casa. Tenés un machismo tan arraigado, que en todas tus versiones la mujer es la loca, la que controla al hombre. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro, soy una mujer muy segura. Estoy en un momento que me siento bien. Marce, si te mando un mensajito no se dice ‘no tengo batería’ y no se atiende, me manejo así, siempre me han atendido el teléfono y he aclarado las cosa”, decía hace tres meses la China Suárez en un video dedicado, sin mencionarla, a Marcela Tauro, desmintiendo así los rumores de separación con Benjamín Vicuña.