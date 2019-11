“No lo puede creer, me da un poco de gracia”, señaló Gabriel Lage, el diseñador que realizó el vestido de Pampita, en diálogo exclusivo con Teleshow . “Todo lo que hace Carolina lo llevan a un extremo que es difícil, y nosotros quedamos en el medio”, dijo el modisto, quien se enteró de la polémica en medio de la fiesta de boda, cuando a las cuatro de la mañana su socio le comentó lo que estaba sucediendo en las redes. Lage afirmó que no habló de la polémica con la modelo y sostiene que “no creo que le importe”. “Ella estaba fascinada con el vestido. En la última prueba le resultó muy cómodo y estaba feliz porque lo eligió para usarlo toda la noche”, señaló el diseñador quien confirmó que la modelo no quería cambio de vestuario durante el festejo.