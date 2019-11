Pero quizás su dolor más grande no lo provocó la sentencia asignada por el juez sino las palabras de su hija. “Me dijo: ‘Ya no sé quién eres, mamá’. Y me preguntó: ‘¿Por qué no creíste en mí? ¿Por qué no creíste que podía hacerlo yo sola?’ Solo puedo decir que lo siento mucho. Estaba asustada, fui estúpida, y me equivoqué tanto... Estoy profundamente avergonzada”.