“Estaba en un hotel cinco estrellas con un grupo de amigos. Se me acerca un hombre joven, guapo y me dice que era fan mío y de mis películas y que yo era el ‘amor de su vida‘. Era muy divertido, y nos cuenta que se acababa de ganar un millón de dólares mientras se abanicaba con los billetes. Me insistía con que era el amor de su vida y me pregunta qué quería tomar. Le dije que yo no bebía nada pero mis amigos sí y pidió el mejor champagne. Después me preguntó qué me podía regalar y le contesté que me gustaba un perfume que no se conseguía y era carísimo. Le dije que como él se iba al otro día y no me lo podía comprar podía hacerlo yo. No le pedí plata, entonces el agarró su abanico de billetes y me lo metió en la cartera. Luego tomó el champagne y dejó en la mesa cerca de cinco mil pesos de propina”.