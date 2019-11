“Estamos un poquito atareados. Hablé con Pampita y me dijo que hiciera lo que me pareciera a mí. Ella es una persona de una sencillez y de una bondad increíbles. Quiere agasajar a sus seres queridos, quiere que todo sea simple, como es ella, natural y alegre. No quiere nada pomposo”, detalló Gloria.