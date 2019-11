“¡Está casada! Ahora le tengo que presentar con el ‘de...’. ¡Felicitaciones, se casó!”, dijo Marcelo Tinelli el lunes por la noche al presentar a Pampita en el jurado del Bailando 2019. Sin embargo, ella aclaró que no y que con su pareja, Roberto García Moritán habían ido a registrar sus huellas digitales. “No me casé y no fui con los testigos (al Registro Civil). Fuimos los dos solos, pusimos las huellas, pero no es casamiento porque se va a hacer en la ceremonia el 22. Llevamos los DNI, partidas de divorciados”, explicó la modelo y conductora.