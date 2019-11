“¿Flor, como estás...?, ¿Vos estás molesta con LAM...?, ¿Te sentís maltratada...? Nos dijiste que te tratamos mal y que por eso no querés dar la nota”, consultó el movilero. En pleno apuro, queriendo evitar el tema, la protagonista de Una semana nada más contestó: “No, no estoy molesta. nadie está maltratado, es de día y tengo que cumplir con otro compromiso. No dije que me maltrataron, no tengo problema con nadie". Y agregó: “Hagamos la nota bien así no parece que está todo mal”.