“No, Ángel es el número uno de la mañana, siempre que vas al programa te ofrece mate, todo, pero no concuerdo para nada con lo que se dijo en tu programa, y obviamente después lo levantaron de todos lados. Yo aprendí un poco estos años que hay que estar en frío, se va a la pista y se dice no, lo que pasó entre Mati y yo es de Mati y mío, no tiene nada que ver con Nicolás Occhiato, Nicolás Occhiato es una buena persona que pertenece a mi pasado y no se metió en esta pareja, no lo metimos. Obviamente que estábamos en un momento difícil y todos los rumores no ayudan, no está bueno. La tele es así, a veces dicen verdades increíbles y cosas hermosas y a veces se dicen cosas que no son. Y bueno, hoy vinimos a la pista, sabemos que es un reality, no solamente un certamen de baile, así que hay que bailar con eso también”, se explayó Flor, quien luego, a la hora de la devolución del jurado, mantuvo un ida y vuelta con Ángel de Brito.