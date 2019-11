“Yo me acuerdo mucho de primer grado, de estar ahí, con mi mamá y mi papá, es lo único que me acuerdo. En ese momento, veía a los de la primaria mucho más grandes y no quería que mi hija se pierda ese momento. Pedro me bancó y me apoyó. Él va viajar ese día para estar, pero yo me voy a instalar con ella para todos los preparativos”, señaló Paula.