El pasado 19 de octubre, después de una semana con mucho malestar y dolor, Lourdes Sánchez debió ser operada de urgencia en una cirugía que duró aproximadamente tres horas y en la cual le quitaron las trompas de Falopio y el apéndice. “Entrar al quirófano no es una situación grata y no estaba Pablo (Prada) y necesitaba verlo antes de operarme. Llegó justo, me sacaron para que me de un beso, me largué a llorar, me dijeron ‘en una hora te traemos de vuelta’ y no me enteré", recordó unos días después de la intervención.