“No te voy a seguir escuchando”, le respondió Yanina Latorre a Mazzei para intentar culminar el encuentro. “Me iba para atrás. Me comí los mocos. Después me dio bronca. No fui tan rápida para contestarle tantas cosas. Me asusté. No soy esta guerra, me hice chiquita", concluyó Yanina Latorre sobre el encuentro con el actor.