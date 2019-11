—El Purre: Nuestra exposición luego de los shows, y más que nada después de la segunda temporada, aumentó un montón. Por momentos, te diría de vez en cuando, es difícil... Estás un domingo con tu familia, tranquilo, y todo el tiempo te están pidiendo una foto. Pero por otro lado yo siempre pienso que un día podés estar de mal humor, pero el hecho de que la gente te pida una foto, un nene que te viene a dar un abrazo, o las mamis que te dicen 'Vos sos el de Go! ¿No le mandas un mensaje o una foto a mi hija?’ te cambia el día. Creo que sin toda esta gente Go! no sería posible y es una forma de reconocer tu trabajo Y ahí es cuando bajo la cabeza y digo: ‘es algo que a mi no me lleva tanto tiempo y puede significar tanto para otra persona’.