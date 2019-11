De esa forma el conductor presentó un video en el que Mir, con imágenes de Peña de fondo, contó: “Escuché a una azafata cubana que me llamó la atención, pasé detrás de la cortina y descubrí que no había cubana, que era el comisario de abordo, tipo de metro ochenta, el mismo que pasaba por el pasillo. Cuando se dio cuenta de que me di cuenta, me dijo que no lo dijera en radio porque lo echaban y le dije que viniera hacerlo a la radio, así empezó Milagritos Lopez”.