“Tengo un dolor que me ahoga y sólo quiero decir que agradezco al hombre que me regaló la vida porque seguro no voy a encontrar a alguien así nunca. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Me arrepiento de todo lo que dije en el grabado. Estaba enojada, dolida por perder esta relación que me hizo conocer el amor y la alegría. Perdón”, agregó la bailarina.