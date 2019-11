“Si yo tengo una interna, la llamo en privado, no lo hago público. ¡No me llamo Cinthia Fernández, me llamo Mariana Brey y soy bien distinta a vos! ¡Así que no me busques porque me vas a encontrar y pongo al aire todos los audios cuando me insultaste por teléfono cuando te separaste de Defederico! ¡Y jamás te expuse y lo podría haber usado! Así que no me busques”, le respondió su compañera, indignada.