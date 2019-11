El conductor se mostró dispuesto a colaborar: “Todo lo que sea para mejorar y que me convoquen, estoy para trabajar, más allá del Gobierno y de la excelente relación que tengo con Alberto Fernández”. Sin embargo, Tinelli aclaró que no aceptaría un cargo político: “Laburo todo el tiempo y no podría tener un cargo, pero si me convocan como me están convocando, a través de Acción Social, para trabajar en lo que es el Observatorio Social del Hambre y la Pobreza en Argentina, me parece que hay un trabajo grande por hacer. Ya hay 20 zonas marcadas en rojo en las que hay que trabajar para sacar esto adelante”.