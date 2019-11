Y aclaró que el sábado se presentó con varios shows por pedido expreso de su madre: “No me quedó otra. Me debo a mi gente, me debo al público. Y ella (Beatriz) no quería que las suspendiera. Yo le pregunté si quería que me quedara, pero me dijo que no, que vaya y haga el baile. Somos todos muy fieles a nuestra carrera, a nuestro género y a nuestra música. Ella también tiene su pasión por el cuarteto. Así que pusimos lo mejor y salimos para adelante a luchar contra esto. Es difícil tener a tu mamá internada con un infarto y subirse al escenario a brindar una sonrisa y tratar de transmitir alegría. Pero se puede”.